Общество

Голикова рассказала о начале нового учебного года в школах и вузах

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Вузы могут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется на YouTube.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала Голикова, отметив необходимость обеспечить проведение традиционных школьных линеек с соблюдением профилактических мер.

Голикова добавила, что 92 процента российских вузов также планируют начать учебный год 1 сентября в традиционном формате, остальные 8 процентов — с 14 сентября. Она уточнила, что в случае необходимости вузы могут еще перенести начало учебного года, но не более, чем на два месяца, пишет «Лента.ру».

Кроме того, по словам Голиковой, в российских вузах планируется продолжить обучение и иностранных студентов, но в дистанционном формате.