Общество

Московский диггер: Подземный Псков очень мало изучен

Московский блогер и диггер Даниил Давыдов вместе с коллегой Сергеем Ярцевым в 2019 году выступили на YouTube-канале два выпуска, посвященных подземельям Пскова. Город настолько им понравился, что в этом году они решили приехать сюда снова, сообщает ЦДИ.

По мнению Даниила Давыдова, подземный Псков очень мало изучен. И его главное преимущество в том, что в его подземную жизнь не произошло особых внедрений. В крупных городах есть метро, высотные здания, большое количество коммуникаций — все это оставляет свой след. В Пскове этого нет, поэтому подземелья полны загадок, подчеркивает он.

Даниил Давыдов обращает внимание, что диггеры не только исследуют подземелья, но и занимаются изучением истории. «Мне хочется рассказать подписчикам, что меня удивило. Поэтому у меня нет такой концепции канала, от которой нельзя было бы отступить», - рассказал он.

Правда, в этот раз блогеры посетили Псков не для съемок. Они побывали на острове им. Белова в Псковском озере, который произвел на них впечатление. «Потрясающее место. Жаль, что такая курортная зона мало освоена. На соседний остром им. Залита больше паломников, но верхний остров практически забыт. Хотя, наверное, это и хорошо. Сохраняется природа, заповедная зона», - поделился Даниил Давыдов.

Блогерам также рассказали, что поскольку остров пограничный, то он может быть порезан подземными ходами. «Это безумно интересно, но надо приехать на сезон и изучать все с помощью специального оборудования, чтобы освятить темные пятна легенд», - сказал диггер.

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Фото: из личного архива Даниила Давыдова.