Общество

Президент о ситуации с COVID-19: Поводов расслабляться нет

Президент России Владимир Путин сообщил о стабилизации эпидемиологической обстановки в России. При этом в ряде регионов ситуация с COVID-19 остается сложной.

«В целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры», - заявил Путин во время онлайн-совещания.

В нем участвовали руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, главы регионов и ведомств.

Президент напомнил, что в июне и июле число случаев заражения оказалось вдвое ниже пиковых значений мая, однако ситуация может измениться. Попова, в свою очередь, заметила, что в стране зафиксирована тенденция снижения количества заболевших. С мая их стало в десять раз меньше, сообщает РИА Новости.

В то же время, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, это связано с тем, что жители игнорируют меры профилактики.

«Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остается сложной, и, что называется, может качнуться в любую сторону. <...> Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», - добавил Путин.

Он призвал региональные власти последовательно снимать ограничения и принимать «только взвешенные решения» на основании рекомендаций специалистов.

Глава государства также похвалил медиков за самоотверженность, мужество и слаженную работу, которая помогла сберечь здоровье сотен тысяч россиян.

«Не без сбоев, конечно, не без проблем - так нигде не бывает - но в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии», - резюмировал Путин.