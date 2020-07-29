Общество

Вакцинация должна быть добровольной - Путин

Принцип добровольности должен неукоснительно соблюдаться в вопросах вакцинации, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидобстановке в стране.

По словам главы государства, уверенность в эффективности новой вакцины от коронавируса должна быть абсолютной.

«Ставить прививку от гриппа или нет - это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это общая задача для всех уровней власти.