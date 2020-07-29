Общество

Памятником 90-х назвал Александр Братчиков рынок на Четырех углах

«Рынок на Четырех углах - это не дикое уродство, это памятник 1990-х, который показывает, как мы жили в те годы», - сказал глава администрации Пскова Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Четыре угла - это наша боль», - заявил Александр Братчиков. Территория между Рижским проспектом, улицами Петровской и Максима Горького частично принадлежит частному инвестору, частично - муниципалитету.

Рассматривался вопрос о привлечении частного инвестора. В том числе при участии губернатора обсуждалась возможность размещения здесь парка «Россия - моя история». Однако с собственником не договорились, парк решили устроить на стадионе «Электрон».

По словам гостя студии, использование территории под различные инвестиционные проекты осложняется охранными зонами: строительство в этом месте потребует проведения археологических раскопок, этажность ограничена.

Александра Братчикова резюмировал, что готового решения по Четырем углам сейчас нет. «Не получается сложить отношения с инвестором, он не совсем готов инвестировать на данном этапе», - заключил глава администрации Пскова.