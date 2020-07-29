Общество

Александр Братчиков: На месте «Магеллана» в Пскове не может быть «кафешечек со сладостями»

На месте торгового комплекса «Магеллан» в Пскове не может быть ничего, кроме озеленения и пешеходных дорожек. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Градостроительный совет Пскова принял решение о том, что ТК «Магеллан» на этой территории быть не должно. Однако, по словам Александра Братчикова, торговый комплекс есть в схеме нестационарного размещения объектов торговли. В то же время владелец должен был в течение 2018 года привести внешний облик в соответствие с требованиями, но этого сделано не было.

Сейчас собственнику предлагают варианты обмена - другие участки земли. Александр Братчиков отметил, что люди не должны потерять рабочие места, им должно быть предоставлено право переехать в другое место.

По словам главы администрации города, в 2025 году комплекс просто будет снесен, и это самый сложный вариант. Если получится договориться, то собственник разберет строение и перейдет на новую территорию.

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Отвечая на вопросы о возможном развитии территории, Александр Братчиков заявил, что «кафешечки со сладостями» не могут находиться в полосе отвода дороги. Там могут быть только пешеходные дорожки и зеленая зона.