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Общество

Заросли полыни выкосят у лицея №22 в Пскове

29.07.2020 18:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для детей. Объектом проверки стал Погранично-таможенно-правовой лицей №22, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

В выезде приняли участие региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Денис Иванов, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Оксана Нани, а также директор школы Светлана Меренкова.

Участники рейда проверили безопасность подходов к школе, наличие пешеходных переходов и «лежачих полицейских».

В ходе выезда общественники отметили наличие всех необходимых условий для безопасного нахождения детей на территории школы и возле нее. Так, было отмечено хорошее состояние тротуаров вдоль школьного забора, наличие ограждения от проезжей части, парковочной зоны, обновленной разметки пешеходного перехода, предупреждающих знаков для водителей и «лежачих полицейских».

Кроме того, директор школы отметила, что на пришкольной территории периодически патрулируют сотрудники ГИБДД. Также она сообщила, что благодаря активности жителей района все аварийные деревья были спилены.

«В плане доступности и безопасности школа готова к эксплуатации, но необходимо выкосить заросли полыни вдоль дороги, за которыми водители могут не заметить детей», - подытожил Иванов.

Региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» также напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделено почти 13 млн рублей на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в муниципалитетах региона. Это входит в план мероприятий по безопасности дорожного движения на автодорогах регионального значения.  

Теги: #Единая Россия #благоустройство #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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