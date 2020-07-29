Общество

В Порховском районе уничтожены больные чумой свиньи

В Порховском районе проведено отчуждение свиней в эпизодическом очаге с последующим уничтожением. Об этом доложила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на совещании с главой региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В Куньинском районе под контролем Государственной ветеринарной службы были проведены мероприятия по эксгумации трупов свиней из несанкционированного захоронения и дальнейшее их сожжение. Кроме того, проводятся работы по дезинфекции территории хозяйств, где были зафиксированы случаи заболевания, а также мероприятия по отчуждению свиного мясосырья и живых свиней.

Михаил Ведерников поинтересовался возможными причинами возникновения очагов АЧС на территории региона. По словам Веры Баданиной, основной причиной заражения свиней в подсобных хозяйствах стал их выход за пределы этих хозяйств и, как следствие, соприкосновение со средой обитания диких кабанов. К возможным причинам можно отнести и привлечение на фермы наемных рабочих из неблагополучных по АЧС регионов, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на приобретаемый зернофураж, а также пренебрежение основными правилами содержания свиней с учетом необходимых мероприятий, в частности, дезинсекции, дезинфекции и дератизации.

В регионе планируется создать межведомственную комиссию с представителями органов прокуратуры, Россельхознадхора, глав районов. Ожидается, что члены комиссии будут курировать животноводческие хозяйства на предмет соблюдения правил развода свиней.

Смотрите также Незаконное захоронение больных свиней обнаружено в Куньинском районе

Участники совещания обратили внимание, что в настоящее время не все свиноводческие хозяйства и частные заводчики, действующие на территории области, официально зарегистрированы. В некоторых случаях жители намеренно скрывают наличие у них живности, не допуская на свои территории компетентные органы для проведения мониторинга.

Губернатор подчеркнул, что такая ситуация недопустима. «Либо фермеры по существующим стандартам регистрируются и работают, либо их надо закрывать по решению суда. Все полномочия для этого у нас имеются. Добросовестные предприятия находятся в серьезной зоне риска. В случае распространения инфекции на их территории удар будет нанесен не только по предприятиями, но и по экономике региона в целом», — заметил глава региона.

В ходе общения также обсуждались вопросы дополнительного финансирования региональной программы по замене поголовья свиней на другие виды сельскохозяйственных животных. Кроме того, представители крупных агропромышленных комплексов региона заручились поддержкой губернатора в решении вопроса регулирования их полномочий по убою диких кабанов в прилегающих зонах.