Общество

Компания из Владимира попыталась нажиться на псковских инвалидах

За ненадлежащее исполнение контракта по изготовлению обуви для инвалидов, проживающих в Псковской области, ООО «ГК Интра» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение принято региональным УФАС, позицию антимонопольного ведомства поддержал Арбитражный суд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления ФАС, Фонд социального страхования в октябре 2019 года заключил контракт с ООО «ГК Интра» (г. Владимир) на изготовление ортопедической обуви для инвалидов, проживающих в Псковской области. Цена контракта составила 840 997 рублей.

Согласно техническому заданию, обувь должна была изготавливаться по индивидуальным замерам, по списку, предоставленному ФСС. Получатели должны были обращаться напрямую к изготовителю обуви для получения своего заказа.

Как пояснили в ФСС, обувь для инвалидов нестандартная, колодка подгоняется по индивидуальным размерам, межстелечные слои должны быть изготовлены по личному слепку, есть требования к специальным деталям обуви и характеристикам. В соответствии с контрактом изготовитель должен был произвести замеры и обеспечить примерку обуви.

Однако компания «ГК Интра» сделала проще для себя: получателю предлагалось выбрать обувь на сайте, без специальных замеров и подгонки. Акт выборочной проверки Фондом соцстрахования показал, что поставленная обувь не соответствует техническому заданию, и договор с «ГК Интра» был расторгнут.

«Заказ был на специальную ортопедическую обувь для инвалидов, проживающих в Псковской области, для облегчения передвижения людей, которым и так тяжело живется в условиях современного мира. Стоимость специальной обуви гораздо выше обычной, и не у всех инвалидов есть финансовая возможность ее купить, поэтому сомнений включать или не включать компанию, которая хотела нажиться на тех, кто нуждается в помощи, у нас не было», - подытожила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец.