Общество

«Хвостатую звезду» смогут увидеть псковичи 30 июля

Псковичи смогут увидеть комету Neowise до конца этой недели. Об этом сообщил астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «Вконтакте».

Он пояснил, что у горожан есть последняя возможность запечатлеть уникальное небесное явление.

«Комета уже с трудом наблюдается невооруженным глазом, но попытаться еще можно на ясном небе с хорошей прозрачностью. Например, сегодняшняя ночь обещает быть ясной», - цитирует Петра Митрофанова «МК в Пскове».

Neowise - самая яркая комета за последние 25 лет, по мнению специалистов NASA. И одна из немногих, доступных для наблюдения без специальных приборов в этом веке. Последний раз жители России видели в небе «хвостатую звезду» в 1995 году - это была комета Хейла-Боппа.