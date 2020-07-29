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Общество

Депутатов Госдумы проверят на наличие иностранного гражданства

29.07.2020 18:47|ПсковКомментариев: 0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить ряд депутатов на наличие иностранного гражданства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что депутатом не может являться гражданин России, который имеет гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом, пишет «Газета.ру».

Запрос информации о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых депутатов будет направлен в Центральную избирательную комиссию России, указано в сообщении. Если информация о наличии у них такого гражданства подтвердится, будут приняты «предусмотренные законодательством меры».

Теги: #Госдума #гражданство
Источник: Псковская Лента Новостей
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