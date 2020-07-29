Общество

МТС выступает официальным партнером шахматного онлайн-гейминга в России

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о поддержке российской версии шахматной гейминг-платформы FIDE Online Arena, пользователи которой из любого уголка России смогут стать в онлайне спортсменами и претендовать на получение онлайн-звания FIDE Online Arena.

Адаптированная под русскоязычную аудиторию официальная шахматная гейминг-платформа FIDE Online Arena позволяет играть на онлайн-рейтинг платформы и зарабатывать установленные платформой онлайн-титулы. На платформу предполагается привлечение шахматных клубов и федераций со всего мира, на каждого участника с помощью технологий искусственного интеллекта будет создан профиль игрока, демонстрирующий его сильные и слабые стороны по итогам сыгранных партий.

МТС как официальный партнер проведёт серию больших онлайн-турниров. В июле стартовали еженедельные турниры MTC Weekly, в которых могут принять участие все желающие при условии бесплатной регистрации на платформе. Осенью начнётся серия всероссийских турниров MTC Open с призовым фондом 550 000 рублей. Среди других призов — лимитированная коллекция фирменной одежды и серия индивидуальных занятий с международным гроссмейстером и гроссмейстером России, чемпионом Европы, тренером сборной России по шахматам Владимиром Поткиным.

МТС также поддержит талантливых игроков и даст им возможность выиграть бесплатную годовую подписку на площадке FIDE Online Arena, что дает право при хорошей игре претендовать на получение официальных онлайн-званий FIDE Online Arena: Arena Grandmaster, Arena International master, Arena FIDE master, Arena Candidate master. Для этого игрокам потребуется зарегистрироваться на площадке и проявить свои способности.

Проект FIDE Online Arena продолжает вектор МТС на развитие киберспорта: ранее компания объявляла о покупке клуба Gambit Esports, выступающего в Counter-Strike, Dota 2, FIFA и других дисциплинах, и запуске собственной стриминговой платформы WASD.TV.