Общество

Александр Братчиков: Последствия коронавируса городской бюджет в полной мере ощутит осенью

Последствия коронавируса городской бюджет в полной мере ощутит осенью. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам гостя эфира, на данном этапе, не вполне ощущается влияние коронавируса на экономику. Первый квартал по собираемости налогов и поступлениям в казну города был практически сопоставим с планом, который был в бюджете. Начиная с июля, стало заметно, что в бюджет поступает значительно меньше доходов.

«Безусловно, нам придется скорректировать городской бюджет, мы надеемся на вышестоящие бюджеты», - сказал Александр Братчиков. По его словам, необходимы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и исполнение обязательств.

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В муниципалитете сейчас активно готовятся к выполнению поручения президента о том, что всех учащихся 1 - 4 классов обеспечат обедами. «Пока не совсем понятно, как мы будем это делать, но задача стоит. Я думаю, что мы будем справляться с выполнением поставленных задач президентом», - сказал Александр Братчиков.