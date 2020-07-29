Общество

Псковичам рассказали о продаже туалетных часов с зеркалом и музыкой

Псковичам рассказали о необычном рекламном объявлении вековой давности. Соответствующий пост опубликован в группе Государственного архива Псковской области «ВКонтакте».





«В Псковских губернских ведомостях от 9 декабря (22 декабря) 1906 г. (№53) можно встретить объявление о туалетных часах. Что обращает на себя внимание? Во-первых, «изящный полированный заграничный корпус». Во-вторых, зеркало в часах. И, наконец, музыка», - отмечается в посте.

В объявлении от 1906 года говорится, что часы «отличаются своим вернейшим ходом и служат изящным украшением для письменного и туалетного стола». Кроме того, на них снижена цена с 20 рублей до 6 рублей 50 копеек.