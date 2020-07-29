Общество

Общественников пригласят на открытие отремонтированной музыкальной школы в центре Пскова

Представителей общественности пригласят на открытие отремонтированной музыкальной школы в центре Пскова. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Готовность объекта составляет 99%, остались небольшие недоделки и расстановка мебели. Открытие намечено на август. Александр Братчиков рассказал, что планируется пригласить общественность, родителей учеников и специалистов, которые смогут оценить оборудование школы очень высокого качества.

Смотрите также В августе псковская музыкальная школа №1 откроет свои двери после ремонта

Отвечая на вопрос об истории со стульями, Александр Братчиков сказал, что на данном этапе конкурс на поставку не расторгнут. Стулья находятся на экспертизе в УМВД Пскова. «Мы сами хотели провести оценку, у нас было заключено соглашение с Торгово-промышленной палатой, они имеют возможность проводить подобные мероприятия. Смысл - оценить насколько стулья соответствуют заданию, это было прописано в конкурсной документации. Если по тем или иным причинам не соответствуют той документации, цене, которая заявлена, контракт, безусловно, должен быть расторгнут и проведен заново», - сказал гость студии и добавил, что эти работы можно будет провести только после завершения экспертизы.

Смотрите также Александр Братчиков пригласил депутатов лично оценить удобство новых стульев в ДМШ

Напомним, очень дорогую мебель заказала детская музыкальная школа №1 в Пскове. Это выяснилось, когда региональное управление федеральной антимонопольной службы стало проверять поступившую к нему жалобу на нарушение закона о контрактной системе. Стоимость одного стула – более 100 тыс. рублей.