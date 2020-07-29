Общественников пригласят на открытие отремонтированной музыкальной школы в центре Пскова

Представителей общественности пригласят на открытие отремонтированной музыкальной школы в центре Пскова. Об этом рассказал глава городской администрации Александр Братчиков 29 июля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.
Готовность объекта составляет 99%, остались небольшие недоделки и расстановка мебели. Открытие намечено на август. Александр Братчиков рассказал, что планируется пригласить общественность, родителей учеников и специалистов, которые смогут оценить оборудование школы очень высокого качества.
Отвечая на вопрос об истории со стульями, Александр Братчиков сказал, что на данном этапе конкурс на поставку не расторгнут. Стулья находятся на экспертизе в УМВД Пскова. «Мы сами хотели провести оценку, у нас было заключено соглашение с Торгово-промышленной палатой, они имеют возможность проводить подобные мероприятия. Смысл - оценить насколько стулья соответствуют заданию, это было прописано в конкурсной документации. Если по тем или иным причинам не соответствуют той документации, цене, которая заявлена, контракт, безусловно, должен быть расторгнут и проведен заново», - сказал гость студии и добавил, что эти работы можно будет провести только после завершения экспертизы.
Напомним, очень дорогую мебель заказала детская музыкальная школа №1 в Пскове. Это выяснилось, когда региональное управление федеральной антимонопольной службы стало проверять поступившую к нему жалобу на нарушение закона о контрактной системе. Стоимость одного стула – более 100 тыс. рублей.