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Общество

В Минтруде готовы изучить идею об увеличении выплат безработным

30.07.2020 06:56|ПсковКомментариев: 0

Минтруд готов изучить предложение об увеличении пособий по безработице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней зарплаты в регионе. В этом случае пособия будут разными в каждом субъекте, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12-51 тыс. рублей.

«Все предложения по вопросу определения размеров пособия по безработице на 2021 год, в том числе предложения ФНПР, будут тщательно изучены», - цитирует сообщение пресс-службы министерства газета «Известия».

Однако там пояснили, что «пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов». Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, указали в Минтруде.

В этом году власти уже увеличивали размеры пособий, напомнили в министерстве. Сегодня в России минимальная выплата безработным составляет 4,5 тыс. рублей в месяц (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальная — 12,1 тыс. рублей.

Теги: #минтруд #безработица
Источник: Псковская Лента Новостей
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