Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Псковской области

Похолодание, сильные дожди, грозы и ветер ожидаются в европейской и азиатской частях России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области», - приводит слова синоптика РИА Новости.

По его словам, особенно сильный ливень с грозой в четверг ожидается в Новгородской области. Следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Коми. В этих регионах ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду

Вильфанд уточнил, что на западе Центрального федерального округа также ожидаются сильные дожди: в Смоленской, Брянской областях.

«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России», - сказал Вильфанд.