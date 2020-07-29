Общество

Псковские спасатели сдали кровь в рамках акции «30 добрых дел»

Сотрудники МЧС приняли участие в добровольной сдаче крови в рамках акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию со дня образования ведомства. Забор крови для пополнения донорского запаса для пациентов региона производили в передвижном пункте Псковской областной станции переливания крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

«Донорская акция – одна из добрых традиций, которая крепко прижилась в системе МЧС России. Своим примером сотрудники ведомства напомнили о необходимости быть готовым в любой ситуации прийти на помощь ближнему. В благородной миссии приняли участие более 40 человек», - рассказали в ведомстве.

Многие доноры участвуют в акции уже не в первый раз. Перед процедурой у желающих сдать кровь проверили состояние здоровья. Медики измерили давление и уровень гемоглобина, а также определили группу крови. Далее на специализированном донорском кресле специалисты станции переливания крови провели забор от 300 до 450 миллилитров крови у донора.