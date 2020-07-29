Общество

Организовать переход к историческому парку просят псковичи в ходе ремонта улицы Кузбасской Дивизии

Глава Пскова Елена Полонская провела собрание с собственниками квартир в домах на улице Народной, 15 и Кузбасской Дивизии, 10. Встреча была посвящена реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Об этом руководитель муниципалитета написала в социальных сетях.

«Очень важно согласовать со всеми жителями предложенный проект и двигаться уверенно по намеченному плану. Жители сконцентрировали внимание на участке, расположенном вблизи своих домов», - отметила Елена Полонская.

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Согласно проекту, с основной автомагистрали спроектированы удобные заезды во дворы и выезды из них. Планируется открыть дополнительные парковку за домом №15.

Собственники сообщили о необходимости создания пешеходного перехода от дворовой территории к будущему парку «Россия - моя история». Об этом также просили жители домов №№12 и 12а по улице Кузбасской Дивизии. Проектировщики изучат, где конкретно технически возможно сделать переход к парку.

«Очень обеспокоены жители и «народной тропой» от дома №15 в сторону улицы Коммунальной, где расположены социально значимые объекты (поликлиника, школа). Беспокойство оправдано: отсутствие тротуара, высокий бурьян, «ступени» по которым просто невозможно и небезопасно подниматься. Взяла этот вопрос под личный контроль, проблему можно и нужно решать. Отрадно, что жители искренне заинтересованы в том, чтобы их район был не только красивым и благоустроенным, но и безопасным!» - сказала глава города.