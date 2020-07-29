Общество

Определен срок, за который коронавирус погибает в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор».

Как удалось установить, в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды. Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее американские ученые в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением выяснили, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,5 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.