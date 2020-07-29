Общество

Россиянам стали чаще отказывать в кредите

В июне российские банки отклонили две трети заявок зарплатных клиентов на получение кредита . Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Национальное бюро кредитных историй.

По данным бюро, в марте было принято 44,8% положительных решений, а в апреле — 39,7%, в мае — 38,3%, в июне — 36,1%. Отмечается, что при этом спрос на потребительские кредиты вырос на 21% процент по сравнению с мартом.

Издание связывает эту ситуацию с уменьшением доходов заемщиков, а также c ужесточением политики банков по выдаче кредитов.