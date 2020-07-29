Общество

Пришкольный стадион появится в псковской школе №17

Пришкольный стадион появится в школе №17 города Пскова в текущем году. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что управление капитального строительства администрации Пскова уже провело аукцион и определило подрядчика по строительству стадиона в школе №17 в микрорайоне Любятово.

Александр Коновалов подчеркнул, что за основу был взят реализованный ранее проект в школе №47. На пришкольном стадионе оборудуют футбольный газон, многофункциональную игровую площадку, беговые дорожки, уличные тренажеры. Предусмотрен ремонт ограждения и уличного освещения.

«Данный спортивный объект, безусловно, станет центром притяжения подростков и молодежи микрорайона Любятово, не очень-то избалованных спортивной инфраструктурой во дворах», - считает Александр Коновалов.