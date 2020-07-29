Общество

Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов

Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей, которые глава государства Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные платежного сервиса CloudPayments.

Аналитики сервиса изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО) и выяснили, что с апреля, когда в стране был введен режим самоизоляции, объем погашений займов резко снизился. Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того, как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.

Сервис также зарегистрировал всплески возвратов микрозаймов в даты, когда госпомощь поступала большой части россиян.