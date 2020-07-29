Общество

Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте стадиона в Новоржеве

Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте стадиона в городе Новоржеве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе проверки установлено, что с 25 марта по 1 июля 2019 года производился ремонт стадиона в Новоржеве. Общая стоимость проведенных работ, согласно проектной и аукционной документации, составила более 1,2 млн рублей. Они велись за счет средств дотации, которая поступила благодаря победе в 2018 году в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» в номинации «Самое здоровое поселение».

Прокуратура установила факты несоответствия объемов выполненных работ и используемых материалов. Так, согласно заключению привлеченной к проведению проверки экспертной строительной организации и ГКУ «Управление капитального строительства», общая стоимость невыполненных работ по ремонту стадиона определена в размере более 700 тыс. рублей.

При этом документы о приемке качества выполненных работ подписаны единолично представителем заказчика в полном объеме, каких-либо претензий не указано. Экспертиза качества выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций не проведена.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы.