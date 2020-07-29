Общество

Подход к библиотеке «Родник» отремонтируют в Пскове

Подход к библиотеке «Родник» отремонтируют в Пскове, в ближайшее время будет составлена заявка на ремонт. Об этом стало известно в ходе выезда на округ депутата гордумы Галины Неваленной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рабочем выезде приняли участие глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков.

Депутат рассказала, что во время дождя дорожки и подход к библиотеке затапливает водой. При этом в учреждении проходит около 300 крупных мероприятий в год, которые посещают маломобильные группы населения, пенсионеры и мамы с колясками.

«На улице Труда, 20 живут очень активные жители. Думаю, что не будет никаких проблем со сбором подписей», - отреагировала глава города Елена Полонская.

Уже в этом году по межмуниципальной программе будет отремонтирован проезд во дворе у библиотеки. Ремонт подхода к ней планируют осуществить в 2021-2022 годах.