Общество

В Печорах управление образования заплатило за новую мебель по требованию прокуратуры

Управление образования Печорского района оплатило предпринимателю контракт на поставку мебели в 250 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что 21 апреля между Дворцом творчества детей и молодежи Печорского района и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на поставку мебели для оборудования классов в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на общую сумму более 250 тыс. рублей.

Согласно контракту, оплата товара производится заказчиком по факту приемки товара и на основании счета, счета-фактуры (при наличии), акта приема-передачи товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документов о приемке.

15 мая стороны подписали акт выполненных работ, однако в нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата в установленные сроки произведена не была.

В этой связи в адрес начальника управления образования Печорского района было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время оно исполнено.