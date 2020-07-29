Общество

Банк России за полгода выявил в Псковской области 41 фальшивую банкноту

С января по июнь 2020 года в подразделениях Банка России и кредитных организациях Псковской области выявлена 41 поддельная банкнота Банка России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Из них 27 штук - номиналом 5000 рублей, 11 - 1000 рублей, по 1 банкноте номиналом 100, 200 и 500 рублей. Кроме того, было обнаружено две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

По словам специалистов отдела налично-денежного обращения отделения «Псков», в обороте вновь появились поддельные 10-рублевые монеты. Их отличает низкое качество изготовления, признаки подделки легко можно установить визуально, изображение на монетах не четкое. За полгода обнаружено 19 таких монет, большей частью в южных районах области.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество подделок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивок сократилось на 8,8%, что соответствует общей тенденции в регионе. В последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, современные признаки подлинности обеспечивают надежную защиту от подделки.

Тем не менее риск получить фальшивку остается, поэтому подлинность купюр рекомендуется внимательно проверять. Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте.

Если подлинность купюры все же вызывает сомнения, ее можно сдать в банк для экспертизы. В Банк России на экспертизу поступают также банкноты с существенными повреждениями. Во время пандемии коронавируса у людей возникают опасения, что наличные могут стать источником заражения, поэтому некоторые пытаются «продезинфицировать» деньги, используя для этого микроволновые печи, спиртосодержащие жидкости, химикаты.

«Не стоит заниматься самостоятельной «дезинфекцией» банкнот. Это может привести к их повреждению и полной утрате платежеспособности», – сказал заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. – «Банк России выдает кредитным организациям полностью безопасные наличные деньги. Они выдерживаются «на карантине» в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения».