Общество

В день ВДВ из-за коронавируса в Великих Луках не будет массовых мероприятий

В день ВДВ из-за коронавируса в Великих Луках не будет массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте администрации Великих Лук.

Отмечается, что можно будет в индивидуальном порядке возложить венки и цветы к памятным местам.

«В настоящее время в Великих Луках из-за пандемии коронавируса отменены все массовые мероприятия. Поэтому свой праздник в этом году представители десантных войск отметят в индивидуальном порядке. Все, кто причастен к братству "голубых беретов", смогут возложить венки и цветы к памятным местам», - сказали в администрации.

Кроме того, запланированное ранее торжественное открытие Аллеи десантников состоится после снятия всех ограничительных противоэпидемических мер.