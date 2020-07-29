42 новых случая заражения СOVID-19 зарегистрировано в Псковской области

42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Псковской области за сутки. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 63 тысячи 616 исследований. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 3 тысячи 728 (+42). За весь период выздоровели 2 тысячи 569 (+34) человек, умерли 53 (0).
Статистика по районам:
- Псков – 1143
- Великие Луки – 754
- Бежаницкий район - 50
- Великолукский район – 180
- Гдовский район – 80
- Дедовичский район – 50
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 34
- Куньинский район –36
- Локнянский район - 12
- Невельский район - 125
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 69
- Опочецкий район – 42
- Островский район – 266
- Палкинский район - 47
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 98
- Порховский район - 144
- Псковский район – 302
- Пустошкинский район – 10
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 20
- Себежский район – 24
- Стругокрасненский район – 43
- Усвятский район - 20.