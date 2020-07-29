Общество

Оборудование для коррекционной работы поступит в центры образования Пскова

В Псковской области завершается поставка нового оборудования для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Материально-техническую базу обновят региональный Центр лечебной педагогики и областной Центр специального образования №1. Таким образом, уже с начала нового учебного года более 800 детей начнут обучение в обновленных классах с современным оборудованием.

В рамках нацпроекта приобретено оборудование для швейной, гончарной, полиграфической мастерских, мастерской повара, а также специализированное оборудование для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми. На эти цели направлено более 15 млн рублей.