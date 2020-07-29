Общество

Пыталовский район стал лидером по заготовке кормов в регионе

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области ведут активный сбор урожая. В настоящее время собраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 1,4 тыс га, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Намолочено почти 6 тыс. тонн зерна при урожайности более 42 центнеров с гектара. Рапса убрано на площади 0,7 тыс. га, намолот составил более 2 тыс. тонн. Лидирующими районами по урожайности зерновых культур в настоящий момент являются Пыталовский, Пушкиногорский и Псковский районы.

Напомним, уборочная площадь зерновых культур в текущем году составляет свыше 43 тыс. га, рапса — порядка 8 тыс. га, картофеля — около 2 тыс. га, овощей открытого грунта — около 1 тыс. га.

Кроме того, продолжается заготовка кормов для скота. Так, аграрии региона заготовили по более 14 центнеров кормоединиц на условную голову, что составляет 62% к плану. Сена заготовлено около 30 тыс. тонн (70%), сенажа — порядка 112 тыс. тонн (80%), силосной массы — около 84 тыс. тонн (34%).

Активнее всего ведут заготовку кормов Пыталовский (119% к плану), Великолукский (105%) и Псковский (112%) районы.