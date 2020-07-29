Общество

Летальность от коронавируса выше 1% сохраняется в Псковской области

Уровень летальности от COVID-19, зафиксированный в Псковской области, составил 1,44%. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Еще 4 региона СЗФО тоже показали летальность выше 1%: Архангельская область - 1,96% (было 1,63%), Новгородская область - 1,90% (1,94%), Калининградская область - 1,58% (1,57%), Вологодская область - 1,01% (0,87%).

По состоянию на 30 июля, общероссийский показатель летальности от COVID-19 равен 1,65% (процент умерших от числа заболевших, 1,62% неделей ранее), в регионах Северо-Запада - 3,38% (3,26% на прошлой неделе).

Самая высокая летальность по СЗФО и по России по-прежнему отмечается в Санкт-Петербурге - 6,46%.