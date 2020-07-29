Общество

Росстат разрешил россиянам называться эльфами и гоблинами на переписи

Росстат разрешил россиянам называться на переписи населения эльфами или гоблинами и не будет с ними бороться. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Павел Смелов, передает РИА Новости.

Смелов уточнил, что людей, которые предпочитают так себя называть, на предыдущей переписи было всего 1024 человека на всю страну. «На 147 миллионов это достаточно мало людей», - заявил он. Замглавы Росстата добавил, что такие явления происходят в разных странах.

Он также сказал, что достоверность данных важна при проведении переписи, так как они помогут властям составить планы развития территорий.