Общество

Шпионской техникой назвали iPhone в Госдуме

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров назвал iPhone шпионской техникой, в которую американские власти поставили прослушивающие устройства для владельцев. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в спецслужбах США смартфоны Apple запрещены, поскольку «там заложены функции и военного характера». «Это в обычном iPhone, который в магазине продается. Что говорить про современную, очень сложную технику, вот эту G, которую разработали в лабораториях Соединенных Штатов Америки под контролем военных», — утверждает депутат.

Ранее члены масонского братства поддержали прогресс в России во всех проявлениях и поприветствовали появление в стране сети 5G. По словам Великого мастера Великой ложи России Андрея Богданова, он «лично за 5G» и намерен использовать новую технологию. Он уточнил при этом, что не будет говорить за всю ложу: «Этот вопрос не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться, потому что он не касается масонства». Великий мастер добавил, что «люди винят масонов во всех бедах из-за недостатка знаний», хотя вся информация о масонах, по его словам, есть в открытом доступе.