Общество

Единственное в Пскове котокафе закрылось, не выдержав испытания коронавирусом

Фото: https://vk.com/kotedgpskov

Псковское котокафе «КОТЭдж», расположенное на дальнем Завеличье, закрылось. Об этом сообщается в официальной группе кафе в соцсети «ВКонтакте», а также на других страницах в соцсетях.

В частности, в паблике «Мурыч. Помощь бездомным кошкам г. Псков» размещен пост, из которого следует, что котокафе «добил карантин». Изначально проект был ориентирован не столько на извлечение прибыли, а на благотворительную инициативу, но пять месяцев отсутствия посетителей стали последней каплей в жизни необычного кафе.

«Почти 3 года отработало первое котокафе в Пскове (возможно, последнее), - отмечается в сообщении. - Оно было гостеприимным приютом для десятков, даже сотни бездомных уличных котиков. Многие благодаря ему нашли свой дом. Нам очень жаль, до слез, но жизнь вносит свои коррективы».

Все подопечные котокафе (шесть кошек) переехали в приют или распределились на передержку.

«Но мы не отчаиваемся и что-нибудь обязательно придумаем, - обещают неравнодушные псковичи. - А пока за жизнью котиков можно будет следить в скором времени в новостях социальной группы «Мурыч. Помощь бездомным кошкам г. Псков».

Добавим, что в Воронеже, где котокафе также находилось на грани закрытия из-за коронавируса, местные жители в течение пяти дней собрали почти полмиллиона рублей для того, чтобы заведение, в котором содержалось 70 питомцев, продолжило свою работу.