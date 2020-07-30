Общество

В себежской колонии не обеспечили безопасные условия труда осужденных

В исправительной колонии №3 (поселок Идрица, Себежский район) выявлены нарушения при обеспечении осужденных средствами индивидуальной защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Так, в исправительном учреждении не был организован надлежащий учет и контроль за выдачей осужденным средств индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме, не соблюдены сроки повторной выдачи СИЗ, а также должным образом не обеспечены безопасные условия и охрана труда осужденных на рабочих местах. Кроме того, здесь не организовали обучение специалиста по охране труда, не создали комиссию по проверке знаний соответствующего состава.

В связи с этим в отношении исправительного учреждения было возбуждено два дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановлений спецпрокурора Государственной инспекцией труда в Псковской области юридической лицо ФКУ ИК-3 привлечено к административной ответственности.