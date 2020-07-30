Общество

Памятник блаженному Тимофею Святогорскому освятили в Пушкинских Горах

Памятник святому Тимофею Святогорскому освятили 30 июля в Пушкинских Горах, у здания районной администрации на улице Ленина. Об этом сообщается на сайте пушкиногорской Казанской церкви.

Возглавил богослужение епископ Великолукский и Невельский Сергий. На богослужении также присутствовали братия монастыря во главе с игуменом Василием, жители поселка, глава района Александр Баранов и сотрудники администрации.

Стоит отметить, что памятник создала член Союза художников России, скульптор Мария Третьякова.