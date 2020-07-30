Общество

Более 300 тысяч рублей долга по алиментам выплатил пскович ради отмены запретов

Более 300 тысяч рублей долга по алиментам выплатил пскович после принудительных мер судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

В соответствии с решением суда отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего сына. Однако это решение он исполнял нерегулярно. Мужчина трудоустраивался временно, и у него постоянно образовывалась задолженность.

В итоге пристав временно ограничил должника в праве выезда из Российской Федерации, на расчетные счета было обращено взыскание, а на имущество наложен запрет на регистрационные действия.

В результате пскович обратился в отделение судебных приставов и заверил, что задолженность свою погасит. Также он сообщил, что собирается оформлять себя в качестве самозанятого.

В скором времени он выплатил 19 тысяч рублей взыскателю, еще 298 тысяч рублей - по квитанции судебного пристава-исполнителя.

«Мужчина обязался впредь перечислять денежные средства на содержание сына с установленной периодичностью и в установленном порядке», - добавили в УФССП.