Общество

От 500 до 1000 новых деревьев в год высаживается на территории Пскова

От 500 до 1000 новых деревьев в год высаживается на территории Пскова суммарно в рамках различных проектов, в том числе по «комфортной городской среде». Об этом рассказал глава городской администрации Александр Братчиков в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Братчиков отметил, что такие деревья являются «гарантийными». Если дерево погибло, не прижилось, на следующий год подрядчик за свой счет его обновляет.

«Сухие деревья очень опасны с точки зрения любых ветров, они падают, отламываются ветки и они не украшают город», - сказал Александр Братчиков. В этом году разыгран муниципальный контракт на проведение обследования по проектным работам по центру города, какие деревья можно оставить, а какие деревья необходимо снести. После принятия такого проекта и согласования с депутатами Псковской городской Думы можно будет наводить порядок более оперативно.

Александр Братчиков также объяснил, почему были спилены деревья у музыкальной школы на улице Советской. Вокруг всей музыкальной школы были откопаны фундаменты, устроена гидроизоляция и велось укрепление фундамента. На площадке работали археологи. «Мы были вынуждены эти липы - их не так много было на самом деле - соответственно, спилить», - пояснил глава городской администрации.