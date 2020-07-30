Общество

Комету Neowise сфотографировали над Изборском

Комету Neowise сфотографировали над Изборском. Об этом сообщил астроном-любитель из Пскова Петр Митрофанов в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «Вконтакте».

«30 июля. Прощание с кометой Neowise. В бинокль комета еще наблюдалась, в 20x80 боковым зрением был заметен хвост около 1-1.5 градусов, блеск кометы около +3.7 зв. величины (но еще чуть ярче М31). Однако, невооруженным глазом уже не видна. Далее наблюдениям в вечернее и ночное время будет мешать Луна, а затем в августе комета станет уже настолько слабой, что и в бинокль при данных условиях видимости будет различима лишь с трудом в вечерние часы», - написал Петр Митрофанов.

«Neowise, спасибо за 3 недели красоты, которую она нам подарила. Поучилось пронаблюдать её и сфотографировать более десяти раз. Надеемся, что еще такие же и еще более яркие кометы прилетят к нам в обозримом недалеком будущем», - сообщил автор фото.

Neowise - самая яркая комета за последние 25 лет, по мнению специалистов NASA. И одна из немногих, доступных для наблюдения без специальных приборов в этом веке. Последний раз жители России видели в небе «хвостатую звезду» в 1995 году - это была комета Хейла-Боппа.