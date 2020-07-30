Общество

Гидрометцентр предупредил о сильных осадках в псковском регионе

Ливни, грозы, град и сильный ветер прогнозируются в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Рязанской, Липецкой областях и еще шести регионах страны в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Будет очень много регионов, где сильные осадки в ближайшие дни: это и Ленинградская, и Псковская, и Новгородская. Там ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/с. Это затронет также и Архангельскую область, Коми. Там неустойчивость, связанная с циклоном, который перемещается по северу европейской территории», - приводит слова синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, непогода также прогнозируется в Центральном федеральном округе. «В Рязанской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской областях тоже ливневые дожди, град и ветер до 20 м/ с в ближайшие дни. В Костромской области аналогичная ситуация», - отметил метеоролог.