Общество

Переводы внутри России прекращает PayPal

С 31 июля международный платежный сервис PayPal больше не будет осуществлять внутрироссийские переводы.

Система продолжит поддерживать международные платежи. Россияне смогут осуществить перевод зарубежным пользователям PayPal и получить перевод из-за границы в обычном режиме. Также продолжит работу московский офис системы.

Решение о прекращении внутренних переводов в РФ PayPal принял из-за изменений в законе «О национальной платежной системе», сообщает РИА «Новости».

Такую новость не смог назвать позитивной председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, прекращение внутрироссийских переводов приведет к существенным изменениям на рынке.