Общество

Стало известно, какие продукты провоцируют рак

Повысить риск развития некоторых видов рака могут продукты, богатые антиоксидантами — черный чай, шоколад, орехи и ягоды. Об этом предупреждают исследователи из Центра иммунологии и исследований рака имени Лаутенберга при Еврейском университете в Иерусалиме.

По данным специалистов, 2% раковых заболеваний развиваются в тонкой кишке, а 98% — поражают толстый кишечник. Все дело — в наличии кишечной микрофлоры: в тонком кишечнике мало бактерий, в то время как толстый кишечник населен богатой микрофлорой. При этом кишечная флора производит метаболиты, известные как «антиоксиданты». Усугубить ситуацию может неправильное питание, в том числе регулярное употребление шоколада, орехов, чая и ягод, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что рафинированное подсолнечное масло может вызвать рак, так как при рафинировании оно подвергается воздействию химических веществ, частности гексана и бензина, состав масла полностью меняется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и ежедневно поступают в организм.