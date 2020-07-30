Общество

Муниципалитеты смогут обеспечить участковых полиции квартирами

Органы местного самоуправления получили право направлять средства на обеспечение участковых уполномоченных полиции служебным жильем. Такой закон вступает в силу 31 июля.

Документ внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном. Как ранее отметил Хинштейн, участковые имеют право получить служебное жилье не позднее 6 месяцев после вступления в должность. Но на практике это не всегда выполнялось, так как во многих муниципалитетах нет специализированного жилищного фонда МВД. Муниципалитеты же ранее не имели права финансировать обеспечение участковых квартирами. Закон наделяет органы региональной власти и местного самоуправления таким правом. Особо подчеркивается, что это будут не обязанности, а полномочия субъектов и муниципалитетов, сообщает «Парламентская газета».

Как ранее сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, это важный социальный закон, направленный на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей. Раньше законодательство не позволяло органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции, отметил Вячеслав Володин.- «Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан», — сказал спикер Госдумы. По его словам, закон позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, где он работает.