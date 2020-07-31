Общество

Последствия незаконной регистрации иностранцев объяснили псковичам

Общественники и стражи порядка встретились в Пскове с активистами Красного Креста. Мероприятие организовали в целях повышения правовой грамотности горожан, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД.

Начальник отделения по делам миграции отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову Виктория Корсун помогла участникам встречи разобраться с некоторыми вопросами миграционного законодательства, в том числе с правовыми аспектами и последствиями фиктивной прописки иностранных граждан в своих квартирах.

Выступавшая привела конкретные примеры из практики и акцентировала внимание аудитории на том, что это уголовные преступления небольшой тяжести, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает трех лет лишения свободы, однако судимость еще никого не красила.

Участники дискуссии оживленно обсуждали различные жизненные ситуации, произошедшие с ними или их близкими, задавали много вопросов. В завершение Виктория Корсун оставила контактные телефоны полиции, по которым можно получить консультацию специалистов по этой проблематике.