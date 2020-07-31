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Общество

Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания

31.07.2020 16:21|ПсковКомментариев: 0

Проблему использования земель в Себежском районе можно уверенно назвать «бородатой». Местные жители с 2016 года столкнулись с невозможностью строительства и ведения хозяйственной деятельности на своих земельных участках, а муниципалитет - с серьезными барьерами по дальнейшему развитию территории.

Причина в том, что 66 населенных пунктов Себежского района, согласно приказу Минприроды, вошли в границы национального парка - их земля является федеральной собственностью. С тех пор город Себеж со всей инфраструктурой: домами, магазинами, котельными, школами и автозаправками, а вместе с ним еще 65 поселков и деревень стали особо охраняемой территорией.

Строительство теперь невозможно без согласования с профильным министерством, однако принципы такого согласования и регламент выдачи разрешений по сути отсутствуют. Непонятен и порядок использования земли в районе.

О том, как на законодательном уровне решается давно назревший вопрос с дискриминационными условиями, в которых оказались себежане, и какие еще изменения происходят в Себежском районе накануне выборов главы муниципалитета, Псковской Ленте Новостей рассказала депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

- На сегодняшний день в Госдуме обсуждаются целых две законодательные инициативы по национальным паркам, которые призваны убрать дискриминационные условия, в которых оказались местные жители. Почему этот так важно? И на какой стадии сейчас этот процесс?

- Мы рассчитывали, что 22 июня проект закона будет рассмотрен в первом чтении. Я говорю о последнем законопроекте, который вносился сенатором от Псковской области, при поддержке Андрея Турчака. Проект уже одобрен - есть заключение правительства Российской Федерации. Но, к сожалению, он не был рассмотрен, есть еще определенные процедуры согласования. Мы относимся к этому с пониманием, потому что этот процесс на самом деле очень сложный. Самое главное для жителей Себежского района, чтобы вопрос, в конце концов, все-таки был решен.

С учетом ошибок предыдущих законодательных инициатив, этот законопроект более взвешен, емок. Он защищает не только интересы граждан Себежского района, но и касается аспектов жизнедеятельности и деятельности самих национальных парков. Сейчас федеральным законодательством толком не предусмотрена процедура, к примеру, вынесения границ национального парка, изменения технических ошибок. Законопроект касается, в том числе, и этого вопроса - путем публичных слушаний.

Сам национальный парк - это же живой организм, а живой организм с течением времени требует каких-то изменений. И законопроект облегчает эту процедуру, узаконивает ее.

Что касается интересов конкретно жителей города Себежа и еще более 60 населенных пунктов, которые оказались в заложниках этого режима, то здесь мы говорим о непосредственном ущемлении прав в обороте земельных участков.

На сегодняшний день федеральное законодательство на территориях особо охраняемых природных территорий предусматривает предоставление и использование земель только в целях рекреации, то есть туризма. Туда не входит жизнедеятельность обычных граждан, строительство домов, аренда земельных участков… А это прямые конституционные права граждан: жить здесь, иметь возможность построить дом, получить землю, осесть, развиваться, рожать детей и жить обычной жизнью.

У нас ситуация - патовая. Есть люди, которые не могут получить и оформить землю. Люди в большинстве своем что-то планируют и хотят какой-то долгосрочной перспективы. У нас не менее 500 случаев по Себежскому району, когда люди возвели жилые дома (большинство из них - молодые семьи с детьми), и сейчас они не могут продлить аренду земельных участков, на которых уже стоит дом. То есть дома оказались в «воздухе». Люди каждый день живут как на пороховой бочке. К ним в любой момент может прийти представитель Росреестра и сказать: «Ребята, у вас незаконное строительство. На каком основании вы возвели жилой дом? Собирайте вещички, съезжайте, а дом сносите». И есть практика по соседним регионам, к сожалению, где такие прецеденты были. Слава богу, нас это пока не коснулось. Надеюсь, до этого не дойдет. Но на территории Российской Федерации есть такие страшные случаи, когда людям сносили жилые дома.

- Я так понимаю, проблема стоит не только на обывательском уровне, но и на уровне муниципалитета в целом. Скажем, есть определенные ограничения по реализации каких-то важных инфраструктурных проектов.

- Естественно! Вся инфраструктура, город, район абсолютно потеряли инвестиционную привлекательность. Мы приграничный район, поэтому у нас было развитие с точки зрения границ, строительства терминалов и всего остального. А сейчас инвестор просто уходит в другие районы, где нет проблем с оформлением земель. Тут ничего нельзя ни получить, ни купить, ни предоставить. Поэтому с точки зрения развития района в целом тоже все очень невесело.

- Насколько я знаю, и очистные сооружения в районе не удается никак построить из-за этих ограничений.

- В том числе. Потому что на территории национального парка в принципе это запрещено. То есть мы возвращаемся в каменный век. Здесь логистика в принципе невозможна. Кому хочется вблизи населенного пункта или своей территории возить нечистоты? Даже сброс после очистных сооружений в озеро запрещен. Здесь мы обложены абсолютно по всем направлениям.

- Есть два законопроекта, которые могут решить хотя бы часть проблем. Один появился раньше, другой - позже. Чем они отличаются? А главное, в каком из них жители района больше заинтересованы?

- Жители района заинтересованы в любом законопроекте, лишь бы им дали здесь спокойно жить, и они могли реализовывать свои прямые конституционные права.

К слову, когда мы готовились к голосованию по Конституции, жители задавали нам прямой вопрос: «О каких конституционных правах вы нам говорите, если весь город, которому 605 лет, должен собраться и уехать в поле? Потому что парк, которому около 30, нас вытесняет».

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Пусть национальный парк живет и прекрасно существует. Но там, где у нас живут люди в зарегистрированных населенных пунктах, они должны получить право на оборот земельных участков.

- Местные жители еще не потеряли надежду?

- Постоянно спрашивают, искренне верят, что все разрешится. Мы стараемся быть в этом вопросе аккуратными, потому что самое страшное в работе законодателя - дать обещание и ложные надежды.

Лично я очень благодарна губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову, который проникся этим вопросом. Меня пригласили, когда приезжал Вячеслав Володин (председатель Госдумы РФ - от ред.) в Псковскую область, я смогла задать вопрос по поводу нацпарков, заострить внимание на одной из самых важных проблем региона. Без этой поддержки сложно было бы достучаться. Потом Андрей Анатольевич Турчак (вице-спикер Совета Федерации - от ред.) включился в этот вопрос как сенатор от нашего региона. Поэтому мы все чувствуем поддержку, люди поняли, что это не муниципалитет плохой или регион. Нам удалось несколько снять болезненность этого вопроса.

Конечно, люди очень ждут, а мы стараемся максимально мягко освещать эти вопросы, рассказывать, объяснять. И сейчас у нас воспаленные обвинения в адрес законодательства, руководства региона сменились конструктивным диалогом. Люди понимают, что их услышали, понимают, что мы честно в этом вопросе бьемся. Поэтому очень важно никого не подвести.

- Давайте теперь поговорим о том, что уже меняется в Себежском районе. Сейчас проходит предвыборная кампания, обычно она всегда сопровождается позитивными сдвигами.

- Позитивные сдвиги в Себежском районе начались не только сейчас, с учетом выборной кампании, а еще 10 лет назад, когда наш основной кандидат на должность главы района был избран на первый срок. С точки зрения хозяйственного ведения, с точки зрения именно грамотного опытного руководителя он себя проявил очень давно, зарекомендовал и, набрав определенную высоту, работает на этой высоте ежедневно. Для нас не становятся новостью встречи с населением, ответы на вопросы, реализация различных проектов.

Зачастую некоторые районные муниципалитеты, даже те, которые получают федеральную, областную поддержку, к своему стыду, неопытности, незнанию или, может быть, где-то даже нежеланию бывают не в состоянии реализовать какие-то проекты, освоить денежные средства. Так вот, это не про нас. Везде, где возможно участвовать, принять, реализовать и что-то притянуть на землю Себежского района аппарат администрации района работает на 150%. Поэтому позитивные моменты были, есть и будут, и они не носят стихийный характер на какой-то предвыборной волне. Это наш постоянный режим работы.

Каждый год у нас что-то строится. У нас идут ремонты и домов культуры, и объектов образования, семимильными шагами осваиваются работа по линии дорожного фонда и асфальтированию, появляются новые объекты спорта, определенными темпами, насколько это позволяет финансирование, идет переселение из ветхого жилья. Все направления задействованы.

Единственное, в чем испытывает трудности район - и, думаю, это проблема не только нашего муниципалитета - муниципальные предприятия постоянно находятся на грани банкротства. Причина - и в ценах на топливо, и в многомиллионных долгах перед энергоснабжающими организациями. Этот вопрос требует постоянных финансовых вливаний, хотя относится к уровню полномочий местной власти. Но силы здесь неравны. Есть вопросы и с реализацией мусорной реформы, и большая проблема по району с энергообеспечением: у нас очень изношены сети, и район постоянно страдает от отключения электроэнергии. Для этого нам даже не надо урагана, как это было три года назад, а достаточно иногда легкого дождя и дуновения ветра.

Проблемы с обеспечением газом возникли в этом году в связи с изменениями в федеральное законодательство, приведшими к резкому удорожанию и ухудшению оказания услуги.

Но есть и много позитивных моментов. В Себежском районе должен в ближайшие годы появиться ФОКОТ, его очень ждут. Ждем мы и оборудования центров тестирования ГТО. Основание у нас уже готово.

Вокруг нашего обновленного городского стадиона появился новый объект - асфальтированная дорожка, где у нас занимаются роллеры, велороллеры, велосипедисты, люди, занимающиеся скандинавской ходьбой. У нас получился замечательный объект, который ожил и преобразил въезд в город.

Огромные средства вложены по Фонду капитального ремонта, в рамках благоустройства обновлены площади на вокзале. Ничем не обижено у нас и поселение Сосновый Бор. Там в этом году готовились к юбилею, но по определенным обстоятельствам массовые мероприятия пришлось отменить. Тем не менее свою часть бюджета на благоустройство придворовых территорий они тоже получили. Они обновили парк, детские площадки, поставили замечательный топиарий, который теперь является изюминкой городского поселения.

Сложнее с сельскими территориями, учитывая их мизерные бюджеты. Доходная часть бюджета, к слову, резко снизилась за счет отсутствия арендной платы, налоговых платежей из-за ограничений по национальному парку. Тем не менее администрация района старается максимально всем помогать, встречаться с людьми. В режиме прямого диалога даже точечные болевые вопросы мы стараемся закрывать.

- Насколько серьезно на Себежском районе сказалась пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения?

- Очень грамотно в этом смысле вело политику руководство. Мы старались население воспитывать, призывать соблюдать все меры предосторожности. В чем-то, наверное, нам это удалось.

Есть вопросы касательно финансирования отдельных направлений. Например, наши образовательные учреждения, особенно дополнительного образования, где работали дежурные группы с определенными ограничениями. На них легла финансовая нагрузка по обеспечению масочного, перчаточного режимов, санобработки и так далее. Все эти затраты легли напрямую на учреждения. То есть этих дополнительных средств никто особо нигде не изыскивал. Хотелось бы поддержки в этом вопросе.

Говорить за предпринимательский блок мне сложно. Здесь все зависело, наверное, от того, насколько финансово устойчивы и сильны представители бизнеса. Кто устойчиво стоял на ногах, понятно, что все равно не без потерь, но они устояли. В том числе в сфере гостиничного бизнеса. Но, безусловно, есть точечные моменты негатива, как и у всех. Но, учитывая, что руководству региона все-таки удалось урегулировать этот процесс, не допустить стихийных массовых вспышек, думаю, по сравнению с остальными мы выглядим не хуже.

- Понимаю, что основные надежды района связаны с законопроектом о землях в национальных парках. Есть ли еще какие-то чаяния на второе полугодие в плане законотворчества?

- Все остальное в плановом режиме. В первую очередь, мы, конечно, ждем решения именно по озвученному вами проекту закона. Это решит проблемы многих местных жителей. Район получит арендную плату, а это очень серьезная финансовая составляющая. Повысится интерес у инвесторов, а это опять же дополнительные источники пополнения бюджета.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #Себежский район #псковское областное собрание #нацпарки
Источник: Псковская Лента Новостей
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