Общество

Псковский район отмечает 93-ю годовщину со дня образования

Псковский район отмечает 93-ю годовщину со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила жителей со знаменательной датой. Она отметила, что начало «яркой и славной» истории Псковского района было положено в 1927 году.

«С тех пор прошло уже 93 года, и для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что сохранилось в нашей памяти, а также подумать о перспективах развития. День района - это праздник для всех поколений, которые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы. Это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный край, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. Место, где мы родились, делали первые шаги, выросли, приобрели друзей, живем и работаем, навсегда оставляет неизгладимый след в душе. В нашем районе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем людей, и все мы вместе многое сделали за прошедший год», - сказала глава района.

Наталья Федорова напомнила, что недавно открыли свои двери для воспитанников новые детские сады в деревнях Портянниково и Родина, а в ближайшей перспективе также будет сдан детский сад на 270 мест в Неелово.

Кроме того, в рамках нацпроектов ремонтируются сельские дороги, ведется благоустройство дворовых и общественных территорий, ремонтируются спортивные залы, перед началом нового учебного года в нескольких сельских школах откроются «Точки роста». Скоро будет полностью отремонтирован Родинский Дом культуры и в Центре культуры появится современный автоклуб.

«Много важных и добрых дел сделали мы с вами за прошедший период, и все это сделали наши люди, продолжающие лучшие трудовые традиции своих предшественников. Много замечательных людей вписали свои имена в летопись нашего района, они принесли нашему краю почет и уважение, прославили его подвигами на полях сражений и своим трудом. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил и работал во благо Псковского района.

«Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному краю, за ваш труд и заботу о благополучии нашего общего дома. Пусть праздник станет ярким и запоминающимся событием нашей жизни. От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему району – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания», - поздравила жителей Псковского района Наталья Федорова.