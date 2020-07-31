Общество

Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД

В первое воскресенье августа железнодорожники традиционно отмечают профессиональный праздник.

Его история началась еще во времена царской России: при Николае I стальной веткой были соединены Санкт-Петербург и Москва. Сейчас железная дорога стала чем-то совершенно привычным: сложно найти человека, который хотя бы раз в год не покупал билет на поезд или не отправлял посылку наземным путем. При этом мы вряд ли задумываемся о том, сколько труда скрывается за стабильностью и надежностью этих перевозок. Непогода или технические проблемы не могут остановить здесь ход жизни.

При этом главный капитал российской железной дороги, несомненно, люди — те, кто работает на станциях, обеспечивая неустанное движение поездов во все уголки нашего континента. Работает не год, не два, а по 40 лет и даже больше. На смену им приходят их дети, внуки. Общий поколенческий стаж набегает в итоге до двух столетий.

Псковская Лента Новостей узнала у представителей трех династий железнодорожников Псковской области, чем привлекает наших земляков железная дорога, чем наполнены их трудовые будни и планируют ли их дети связать свою жизнь со сложной, но очень нужной профессией.