Общество

«Экопром» направил в районы Псковской области 17 тысяч спецпакетов

«Экопром» направил 17000 специальных пакетов для ТКО в 6 районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Велейская волость Пушкиногорского района получила 2000 мешков по 60 литров каждый, Новоржевская волость Новоржевского района - 1400 мешков того же объема, Бежаницкая волость Бежаницкого района - 5800, Черневская волость Гдовского района - 1800. В Великие Луки доставлены 5000 спецпакетов для ТКО, в Выборскую волость Новоржевского района - 1000.

Пакеты предназначены для жителей территорий, где организован мешковой сбор и вывоз ТКО. Получить их можно бесплатно в местных администрациях или у представителей регионального оператора в районах.

«Экопром» регулярно предоставляет пакеты жителям Псковской области. Ежемесячно в населенные пункты региона направляют порядка 35000 пакетов. С начала 2020 года регоператор выдал более 170 тыс спецпакетов для ТКО.