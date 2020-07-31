Общество

Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области

В УФСИН России по Псковской области прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов о высшем образовании выпускникам вузов ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

22 лейтенантам внутренней службы, которые пополнят ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Псковской области, были вручены дипломы о высшем образовании. 20 из них окончили Псковский филиал Академии ФСИН России, двое – Академию ФСИН России в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Торжественное мероприятие состоялось на территории Псковского филиала Академии ФСИН России. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране руководством ФСИН России было принято решение выпускникам ведомственных вузов дипломы о высшем образовании вручать в территориальных органах ФСИН России, в которых они будут проходить дальнейшую службу.

Мероприятие открыли временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Денисьев и временно исполняющий обязанности начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев. Они поздравили выпускников с этим знаменательным событием в их жизни, а также пожелали достойной службы, успехов и карьерного роста.

Также с напутственным словом к выпускникам обратился председатель совета ветеранов УИС по Псковской области Владимир Михайлов. Обращаясь к лейтенантам внутренней службы, он отметил, что они всегда могут рассчитывать на помощь опытных сотрудников, готовых придти на помощь молодым и оказать им практическую помощь, тем самым передавая свой бесценный опыт и укрепляя традиции, заложенные предшественниками.

По завершении торжественной части участников церемонии ждало общее фотографирование, чтобы этот важный день навсегда остался в их памяти.

Стоит отметить, уже завтра молодые дипломированные специалисты смогут приступить к своим служебным обязанностям. Службу они будут проходить в различных подразделениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области.